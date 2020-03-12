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Всероссийские соревнования по фристайлу для детей завершились на "Розе Хутор"

Участие в соревнованиях приняли 70 детей из трех регионов России

СОЧИ, 12 марта. /ТАСС/. Всероссийские соревнования по фристайлу завершились на трассах курорта "Роза Хутор". Участие в соревнованиях приняли 70 детей из трех регионов России, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе курорта.

"В дисциплине могул состязались 70 ребят из Краснодарского края, Санкт-Петербурга и Томска", - пояснили в пресс-службе.

В возрастной группе 11-12 лет среди девочек победительницей стала Алена Медалиева из Сочи, у мальчиков также победителем оказался житель Сочи Егор Лихондритов. Среди группы 13-14 лет первое место досталось ребятам из Москвы - Максиму Иванютину и Марии Рощиной.

"Специально для детских соревнований курорт подготовил трассу "Ювента" и Сноу-парк. Некоторые из участников соревнований еженедельно тренируются на курорте. Помимо трасс, для проведения тренировок "Роза Хутор" каждый сезон предоставляет юным горнолыжникам из сочинской детской спортивной школы № 14 и их тренерам около 300 сезонных ски-пассов", - уточнили в пресс-службе.

Могул - дисциплина лыжного фристайла, состязающиеся в этом виде спускаются на горных лыжах по бугристому склону и выполняют прыжки на трамплинах. Жюри оценивают технику поворотов, время прохождения трассы, а также выполнение прыжков.

"Роза Хутор" - крупнейший олимпийский объект XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, расположенный в часе езды от международного аэропорта Адлер. Горнолыжные трассы общей протяженностью 102 км спроектированы лучшими мировыми экспертами. В 2019 году курорт седьмой раз подряд признали лучшим горнолыжным курортом России на премии World Ski Awards.

Теги
РоссияКраснодарский край
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