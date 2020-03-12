Глава МИД Бразилии прервал свой визит в США из-за заражения члена делегации коронавирусом

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 12 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу досрочно прекратил свой визит в США после того, как у вернувшегося из Майами члена делегации президента южноамериканской республики Жаира Болсонару подтвердили коронавирус. Об этом говорится в публикации в Twitter дипведомства.

"Министр Эрнесту Араужу отменил оставшиеся пункты своей программы в Вашингтоне и возвращается в Бразилиа", - сообщает МИД. Как уточняется, по возвращении ему предстоит пройти "предусмотренные протоколами процедуры". Ранее местные СМИ писали о том, что Араужу сдаст анализ на коронавирус и проведет две недели на карантине.

Накануне стало известно о том, что у главы пресс-службы Болсонару Фабио Вайнгартена, который входил в состав делегации, вернувшейся в ночь на среду из Майами, выявлены симптомы респираторного заболевания, которое, как позже выяснили, было вызвано коронавирусом. Сообщалось также, что в поездке он находился рядом с президентом и непосредственно контактировал с ним. Кроме того, в минувшую субботу чиновник разместил у себя в "Инстаграме" фото, на котором он стоит рядом с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Майком Пенсом.

Чиновник был помещен на карантин, а Болсонару, которому 21 марта исполняется 65 лет, и члены его делегации, в том числе пожилые министры обороны, госбезопасности и энергетики, сдали анализы на коронавирус. Результаты ожидаются в пятницу, 13 марта.

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля, на следующий день после окончания основных карнавальных праздников, сопровождающихся массовыми гуляньями. По данным Минздрава, к настоящему моменту число инфицированных достигло 76 случаев в восьми штатах и столичном Федеральном округе, пятеро из заболевших находятся в медицинских учреждениях, а остальные - на карантине дома. Порядка 1,5 тыс. человек находятся под наблюдением как "возможные носители вируса". Более 1,1 тыс. проб дали отрицательный результат.

Во вторник Болсонару усомнился в истинных масштабах проблемы нового коронавируса. По его мнению, СМИ излишне нагнетают ситуацию.