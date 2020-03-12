{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Глава МИД Бразилии прервал свой визит в США из-за заражения члена делегации коронавирусом

Ранее местные СМИ писали о том, что Эрнесту Араужу сдаст анализ на коронавирус и проведет две недели на карантине

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 12 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу досрочно прекратил свой визит в США после того, как у вернувшегося из Майами члена делегации президента южноамериканской республики Жаира Болсонару подтвердили коронавирус. Об этом говорится в публикации в Twitter дипведомства.

"Министр Эрнесту Араужу отменил оставшиеся пункты своей программы в Вашингтоне и возвращается в Бразилиа", - сообщает МИД. Как уточняется, по возвращении ему предстоит пройти "предусмотренные протоколами процедуры". Ранее местные СМИ писали о том, что Араужу сдаст анализ на коронавирус и проведет две недели на карантине.

Накануне стало известно о том, что у главы пресс-службы Болсонару Фабио Вайнгартена, который входил в состав делегации, вернувшейся в ночь на среду из Майами, выявлены симптомы респираторного заболевания, которое, как позже выяснили, было вызвано коронавирусом. Сообщалось также, что в поездке он находился рядом с президентом и непосредственно контактировал с ним. Кроме того, в минувшую субботу чиновник разместил у себя в "Инстаграме" фото, на котором он стоит рядом с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Майком Пенсом.

Чиновник был помещен на карантин, а Болсонару, которому 21 марта исполняется 65 лет, и члены его делегации, в том числе пожилые министры обороны, госбезопасности и энергетики, сдали анализы на коронавирус. Результаты ожидаются в пятницу, 13 марта.

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля, на следующий день после окончания основных карнавальных праздников, сопровождающихся массовыми гуляньями. По данным Минздрава, к настоящему моменту число инфицированных достигло 76 случаев в восьми штатах и столичном Федеральном округе, пятеро из заболевших находятся в медицинских учреждениях, а остальные - на карантине дома. Порядка 1,5 тыс. человек находятся под наблюдением как "возможные носители вируса". Более 1,1 тыс. проб дали отрицательный результат.

Во вторник Болсонару усомнился в истинных масштабах проблемы нового коронавируса. По его мнению, СМИ излишне нагнетают ситуацию.

Теги
БразилияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
У лидера крайне правой партии Испании выявили коронавирус
Первый случай заражения в стране был зафиксирован 31 января
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС