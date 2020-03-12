{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Главный инфекционист США признал провал доступности системы диагностирования коронавируса

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что процедура обследования на коронавирус проходит гладко

ВАШИНГТОН, 12 марта. /ТАСС/. Нынешняя система обеспечения доступа обычных американцев к процедуре диагностирования коронавируса потерпела крах. Это признал в четверг директор американского Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи, выступая в комитете по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса США.

Законодатели попросили главного инфекциониста прокомментировать ситуацию, при которой в стране всего около 10 тыс. американцев прошли обследование на коронавирус, что гораздо меньше, чем в таких странах, как Республика Корея, где только ежедневно обследуются около 10 тыс. человек. "Система на самом деле не ориентирована на то, что нам сейчас нужно, то, о чем вы спрашиваете. Это провал. Давайте признаем это. Система была организована таким образом, <...> что вы говорите об этом [симптомах заболевания], врач делает запрос, и вы получаете это [обследование]. Мы не настраивали систему так, чтобы можно было сделать это все в таком же простом ключе, как делают в других странах. Думаю ли я, что мы должны были так сделать? Да. Но мы так не сделали", - отметил специалист.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что процедура "обследования [американцев на коронавирус] проходит очень гладко".

Согласно последним оценкам федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США, в стране зарегистрированы 1215 предполагаемых и подтвержденных случаев заражения коронавирусом в 42 штатах и в столичном округе Колумбия. 36 человек умерли.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли. В РФ зарегистрированы 34 случая заражения.

 

Теги
СШАРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
У лидера крайне правой партии Испании выявили коронавирус
Первый случай заражения в стране был зафиксирован 31 января
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС