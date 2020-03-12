Главный инфекционист США признал провал доступности системы диагностирования коронавируса

ВАШИНГТОН, 12 марта. /ТАСС/. Нынешняя система обеспечения доступа обычных американцев к процедуре диагностирования коронавируса потерпела крах. Это признал в четверг директор американского Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи, выступая в комитете по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса США.

Законодатели попросили главного инфекциониста прокомментировать ситуацию, при которой в стране всего около 10 тыс. американцев прошли обследование на коронавирус, что гораздо меньше, чем в таких странах, как Республика Корея, где только ежедневно обследуются около 10 тыс. человек. "Система на самом деле не ориентирована на то, что нам сейчас нужно, то, о чем вы спрашиваете. Это провал. Давайте признаем это. Система была организована таким образом, <...> что вы говорите об этом [симптомах заболевания], врач делает запрос, и вы получаете это [обследование]. Мы не настраивали систему так, чтобы можно было сделать это все в таком же простом ключе, как делают в других странах. Думаю ли я, что мы должны были так сделать? Да. Но мы так не сделали", - отметил специалист.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что процедура "обследования [американцев на коронавирус] проходит очень гладко".

Согласно последним оценкам федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США, в стране зарегистрированы 1215 предполагаемых и подтвержденных случаев заражения коронавирусом в 42 штатах и в столичном округе Колумбия. 36 человек умерли.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли. В РФ зарегистрированы 34 случая заражения.