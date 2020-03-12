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Распространение коронавируса нового типа

Президент Финляндии считает, что РФ стремится жестко действовать в борьбе с коронавирусом

В России зарегистрированы 34 случая заражения

ХЕЛЬСИНКИ, 12 марта. /ТАСС/. Президент Финляндии Саули Ниинистё оценил действия России по борьбе с коронавирусом, указав, что страна стремится жестко отвечать на ситуацию. Об этом он сообщил в четверг в эфире телекомпании Yle.

"Нужно помнить, что у нас [с РФ] тесные туристические связи. В месяц границу пересекают, возможно, сотни тысяч человек. Так что, само собой, это достаточный фактор риска. Интересно, что Россия со своей стороны предупредила людей насчет поездок в Финляндию, россияне измеряют температуру в поездах "Аллегро", - сказал президент.

"По моему мнению, это признак того, что Россия, по крайней мере, стремится принимать жесткие меры по этой ситуации", - добавил он.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли. В РФ зарегистрированы 34 случая заражения.

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Распространение коронавируса нового типа
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