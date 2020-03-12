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Распространение коронавируса нового типа

Число зараженных коронавирусом на Кипре достигло двенадцати

Министерство здравоохранения Республики Кипр проинформировало о трех новых случаях заражения

НИКОСИЯ, 12 марта. /ТАСС/. Число инфицированных новым коронавирусом на острове Кипр возросло до двенадцати. Об этом стало известно из поступивших вечером в четверг сообщений греко-кипрских властей, а также СМИ, получивших доступ к результатам тестов на турецком севере острова.

Министерство здравоохранения Республики Кипр проинформировало о трех новых случаях заражения, которое довело общее число заболевших в греко-кипрской общине до десяти. В сообщении медицинского ведомства сказано, что лабораторные тесты, проведенные Кипрским институтом неврологии и генетики, выявили коронавирус у пациента, пока находящегося на карантине в лимасольской городской больнице, но которого теперь переведут в изолятор больницы в городе Паралимни, а также у двух человек, находящихся в самоизоляции. Министерство не указывает пола инфицированных лиц, но сообщает, что первый из них прибыл на Кипр из Италии, второй - из Греции, а третий - из Германии. Двое последних будут продолжать оставаться на домашнем карантине.

Кипрское информационное агентство, в свою очередь, сообщило о том, что в турецкой части острова коронавирус выявлен у мужа зараженной 65-летней туристки из Германии, о факте инфицирования которой стало известно во вторник. У супруга пострадавшей, который, как и его жена, находится на больничном карантине, в четверг поднялась температура, что стало поводом для уже второго лабораторного теста. Он в отличие от первого, все-таки выявил у него инфекцию. Таким образом, на территории проживания турков-кипрской общины это уже второй зарегистрированный случай заражения коронавирусом.

В четверг правительство самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) в рамках предпринимаемых им мер по борьбе с распространением коронавируса, закрыло по крайней мере до 22 марта два пункта перехода через внутреннюю границу острова. Речь идет о пограничных КПП между греческой и турецкой частями Кипра, расположенных возле населенных пунктов Стровилия и Лимнитис. Причем Кипрское информационное агентство сообщает, что это решение было принято правительством без согласования с президентом ТРСК Мустафой Акынджи. С учетом того, что ранее греко-кипрские власти временно заблокировали проход на турецкий север через четыре подобных пункта, из девяти существующих пограничных КПП сейчас функционируют только три - в столичном пригороде Айос-Дометиос, в местечке Пергамос и возле бывшего отеля "Ледра-Палас". Причем последним пунктом перехода могут пользоваться только дипломаты.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли.

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КипрРаспространение коронавируса нового типа
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