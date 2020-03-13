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Распространение коронавируса нового типа

Выдача российских виз гражданам Италии временно ограничивается из-за коронавируса

Под ограничение не попали дипломатические, служебные, деловые и гуманитарные визы

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Временное ограничение на выдачу российских виз гражданам Италии вступает в силу с 13 марта из-за ситуации с распространением коронавируса.

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Как пояснил оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ, под ограничение не попали дипломатические, служебные, деловые и гуманитарные визы. Кроме того, федеральным органам исполнительной власти РФ было рекомендовано отменить загранкомандировки, кроме неотложных, и советовать сотрудникам воздержаться от поездок в страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

В последнее время командировки сотрудников за рубеж ограничили многие российские компании, включая "Роснефть", "Газпром", "Транснефть", госкорпорацию "Ростех" и ряд других. Аналогичные ограничения ввели РЖД, где также рекомендовали сотрудникам не выезжать за границу без "существенной необходимости", в том числе во время отпуска.

Оперативный штаб также посоветовал федеральным и региональным властям сократить число проводимых в стране массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных. По возможности следует проводить их в видеоформате или без зрителей. Допускается проведение только чрезвычайно важных и неотложных мероприятий.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах, включая Россию. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли. В РФ зарегистрированы 34 случая заражения. Большинство заболевших проходят лечение в Москве, первые госпитализированные уже выздоровели и выписаны из лечебных учреждений.

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ИталияРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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