Власти Болгарии предлагают ввести режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

СОФИЯ, 13 марта. /ТАСС/. Правительство Болгарии предлагает ввести в стране режим чрезвычайной ситуации на фоне коронавируса. Об этом в пятницу на брифинге по итогам срочного заседания правительства и Национального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса сообщил премьер-министр Бойко Борисов, трансляцию его выступления вел телевизионный Kanal 3.

"В связи с распространением эпидемии правительство предложит Народному собранию (парламенту) Болгарии объявить в стране режим чрезвычайной ситуации из-за этого вируса", - объявил Борисов.

На данный момент в Болгарии зафиксировано 23 случая заболевания, 16 из которых в четверг, один человек умер.