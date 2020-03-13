СМИ: глава британской телекоммуникационной компании BT заразился коронавирусом

ЛОНДОН, 13 марта. /ТАСС/. Глава британской телекоммуникационной компании BT Филип Дженсен инфицирован коронавирусом. Об этом сообщило в четверг агентство Press Association.

Ссылаясь на заявление компании, оно информирует, что после того, как анализы Дженсена дали положительный результат на вирус, от которого в мире погибли более 4,3 тыс. человек, он самоизолировался дома. "Учитывая то, что болезнь у меня проявляется в слабой форме, я продолжу руководить BT, но на протяжении будущей недели буду работать с моей командой удаленно. Перебоев в бизнесе не будет", - приводит Press Association слова 53-летнего Дженсена.

Он пояснил, что решил сделать это заявление, так как в начале недели посетил мероприятие с участием игроков рынка мобильной связи. Сейчас всех присутствовавших на той встрече оповещают, а тем, кто контактировал с главой телекоммуникационного гиганта, рекомендовано самоизолироваться.

Дженсен стал первым руководителем компании, стоимость акций которых берется за основу для расчета основного индекса Лондонской фондовой биржи FTSE-100, у которого диагностировано заболевание, вызываемое коронавирусом. Накануне индекс продемонстрировал рекордное падение с "черного понедельника" 1987 года. Он опустился на 10,87% на фоне опасений, что распространение болезни, признанное Всемирной организаций здравоохранения (ВОЗ) пандемией, представляет большую угрозу для мировой экономики.

О ситуации в Великобритании

По данным министерства здравоохранения и социальных дел Великобритании на четверг, заболевание, вызываемое новым коронавирусом, диагностировано у 590 человек. Это на 134 человека больше, чем днем ранее. 10 человек умерли. Всего, по оценкам британский властей, от 5 до 10 тыс. человек могут быть носителями вируса в стране, до пика вспышки остается еще от 10 до 14 недель.

В четверг премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон признал, что число смертей от вируса в Великобритании неминуемо возрастет. "Еще много новых семей лишатся своих любимых раньше срока", - сказал он на пресс-конференции в Лондоне.