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В Чите закрыли на карантин все образовательные учреждения из-за гриппа и ОРВИ

Также в городе отменили занятия в кружках, различных секциях и школах дополнительного образования и отложили проведение массовых спортивных, культурных мероприятий с участием детей

ТАСС, 13 марта. Власти Читы закрыли на карантин все общеобразовательные учебные заведения города с 13 марта в связи с ростом уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщается на сайте администрации города в пятницу.

По последним данным регонального управления Роспотребнадзора, в Чите превышен эпидемический порог по заболеваемости гриппом и ОРВИ на 22,5%, большая часть больных - учащиеся школ.

"Учитывая признаки эпидемиологического неблагополучия по заболеваемости гриппом и ОРВИ, принято решение приостановить с 13 марта 2020 года и до особого распоряжения учебный процесс в общеобразовательных учреждениях Читы", - говорится в сообщении.

Кроме того, власти города распорядились отменить занятия в кружках и различных секциях, школах дополнительного образования, а также проведение массовых спортивных, культурных мероприятий с участием детей. Руководителям учреждений рекомендован масочный режим, регулярный контроль за состоянием детей в дошкольных учреждениях, проведение дезинфекции и проветривание помещений.

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РоссияЗабайкальский край
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