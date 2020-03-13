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Первому в России отряду спасателей "Центроспас" исполнилось 28 лет

В МЧС сообщили, что за это время спасатели отряда оказали помощь 53 тыс. человек

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Спасатели Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда МЧС России "Центроспас" оказали помощь 53 тыс. человек за 28 лет существования. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"За 28 лет отрядом "Центроспас" совершено более 61 тыс. выездов, включая 200 чрезвычайных ситуаций, произошедших за пределами страны и 500 - в России. Были спасены около 11 тыс. человек, оказана помощь более 42 тыс. пострадавшим, с применением самолетных и вертолетных медицинских модулей эвакуировано более 1,3 тыс. пострадавших", - сказали в ведомстве.

Прошлое

"Центроспас" был основан 13 марта 1992 года еще до появления МЧС России. Многие из 60 отобранных в него людей уже были знакомы друг с другом, у некоторых был опыт спасательных операций. Так, нынешний руководитель отряда Кирилл Бородин и спасатель Андрей Легошин участвовали в ликвидации последствий землетрясения в Армении в 1988 году. Как вспоминают сами центроспасовцы, поначалу из оборудования были только ломы и лопаты, но было желание работать и спасать. И уже через год у отряда появились два самолета Ил-76. В качестве базы "Цетроспасу" отдали здание пожарной части в Жуковском, неподалеку от аэродрома, для оперативного вылета. В этом месте отряд расположен и по сей день.

За следующие годы отряд развивался, появилось новейшее оборудование, некоторые его образцы были созданы по заказу самих спасателей. Во время ликвидации последствий землетрясения 1995 года в Нефтегорске, когда собаки "Центроспаса" нашли под завалами 50 живых людей, стала понятна необходимость в отдельной кинологической службе. Этот опыт впоследствии был распространен на всю страну. В этом же году спасатели работали в Чечне, где оказывали помощь пострадавшим от войны.

В общей сложности за плечами специалистов отряда ликвидация крупнейших землетрясений в Турции, Шри-Ланке, Китае, Японии, на Гаити, работа на обрушении крыш "Трансвааль-парка" и Басманного рынка в Москве, аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, участие в спасательной операции в Беслане, Магнитогорске и многие другие. Особняком стоит операция по демонтажу подвесной воздушно-канатной дороги через реку Днестр в Молдавии, где работы проводились на 25-метровой высоте над рекой, а также самая первая операция отряда - демонтаж 700-тонного обломка трубы на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе.

Современность

"Центроспас" первым из спасательных отрядов МЧС был аттестован по "тяжелому" классу по системе международных стандартов INSARAG (International search and rescue advisory group). В его составе аэромобильный госпиталь, вошедший в 2016 году в тройку глобального реестра чрезвычайных медицинских бригад, созданного Всемирной организацией здравоохранения.

"Аналогов аэромобильного госпиталя не существует, поэтому опыт работы с ним перенимается зарубежными коллегами", - подчеркнули в МЧС.

Каждый спасатель в "Центроспасе" изучил до 15 специальностей, например, альпинист может быть сварщиком. Один из ветеранов отряда награжден звездой Героя России, еще двое - посмертно; есть кавалеры Ордена Мужества и медалей ордена "За заслуги перед Отечеством".

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