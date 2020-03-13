На Сахалине стартовал патриотический автопробег по России

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 марта. /ТАСС/. Участники патриотического автопробега по России, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в пятницу отправились по городам маршрута. Торжественная церемония старта состоялась у исторического парка "Россия - моя история" в Южно-Сахалинске, сообщил ТАСС представитель правительства Сахалинской области.

Автопробег организовали активисты спортивно-туристского клуба "Первопроходец" при поддержке центрального штаба всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", правительства Сахалинской области, ветеранов, общественных организаций и ведущих предпринимателей островного региона. Планируется, что путешествие завершится в апреле. Участники автопробега проедут по маршруту Южно-Сахалинск - Москва - Севастополь - Грозный - Петрозаводск.

"Сегодня в Южно-Сахалинске был дан старт патриотическому автопробегу. В нем принимают участие девять человек. Это масштабное мероприятие, так как выбран очень длинный и сложный маршрут, пролегающий через всю страну", - сказал собеседник агентства.

По информации областных властей, участники автопробега в каждом городе обозначенного маршрута будут возлагать цветы в память о погибших героях войны, а также проводить встречи с ветеранами, общественниками и молодежью. Помимо этого, путешественники безвозмездно распространят путеводитель "Путешествуя по родному краю..." и проведут лекции-презентации "Сахалин рядом", чтобы жители других регионов смогли познакомиться с природным и культурно-историческим наследием Сахалинской области.

Результатом автопробега станет создание большого видеоинтервью с ветеранами в разных городах страны.