Нижегородская область быстрее других регионов поднялась в экорейтинге по итогам зимы

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Нижегородская область поднялась за полгода на 12 позиций в экологическом рейтинге регионов по итогам зимы, достигнув 69 места. Во главе рейтинга по-прежнему находится Тамбовская область, а замыкает - Иркутская. Об этом сообщил ТАСС в пятницу Андрей Нагибин, глава общественной организации "Зеленый патруль", которая составляет рейтинг.

"Нижегородская область за два сезона поднялась в рейтинге на 12 позиций (за осень - плюс четыре, за зиму - плюс восемь), это огромный рывок для промышленного региона. Ликвидация экологического ущерба, накопленного десятилетиями еще с советского периода, повлияла на результат. А ведь не так давно печально известный не только в России, но и за ее пределами, город Дзержинск признавался самым грязным городом в России", - заявил Нагибин.

По его словам, в ближайшее время экспертами "Зеленого патруля" запланирована экспедиция в Нижегородскую область, чтобы оценить результаты ликвидации шламонакопителя "Белое море", а также ход рекультивации полигона отходов "Игумново". Также состоятся встречи с местными жителями, сообщившими о нарушениях экологического законодательства.

Согласно опубликованному в пятницу рейтингу, список регионов по итогам зимы 2019-2020 годов возглавляет следующая десятка регионов: Тамбовская область, Белгородская область, Республика Алтай, Алтайский край, Москва, Курская область, Магаданская область, Чукотка, Коми, Санкт-Петербург.

Замыкает рейтинг следующая десятка регионов: Бурятия, Московская область, Оренбургская область, Забайкальский край, Якутия, Омская область, Красноярский край, Свердловская область, Челябинская область, Иркутская область.

Национальный экологический рейтинг регионов составляется с 2008 года по сезонам: зима, весна, лето, осень. Рейтинг составляется на основании информационных материалов и сообщений, которые описывают состояние объектов и процессов, а также ситуации, мероприятий и событий в сфере экологии и охраны окружающей среды. Источниками материалов служат СМИ, органы власти, общественные организации, предприятия и граждане.