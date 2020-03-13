Мишустин лично поздравил Терешкову с прошедшим днем рождения

ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ, 13 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил депутата Госдумы Валентину Терешкову с прошедшим днем рождения. Глава правительства вручил первой женщине-космонавту букет цветов сразу после прибытия в Переславль-Залесский Ярославской области.

Ранее в поздравительной телеграмме Терешковой, которой 6 марта исполнилось 83 года, премьер-министр РФ отметил ее профессионализм, эрудицию и организаторский талант. "Какие бы сложные задачи перед вами ни стояли, вы решаете их блестяще. А главным для вас всегда являются благополучие и интересы людей", - подчеркнул тогда Мишустин. Он также назвал Терешкову олицетворением смелости, самоотверженности и целеустремленности.

Валентина Терешкова - советский космонавт, Герой Советского Союза (1963) - родилась 6 марта 1937 года в деревне Масленниково Тутаевского района Ярославской области. Первая в мире женщина, совершившая космический полет (на корабле "Восток-6" в 1963 году). Терешкова является депутатом Госдумы от партии "Единая Россия", занимает пост заместителя председателя комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления.