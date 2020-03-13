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Распространение коронавируса нового типа

В Пакистане зафиксировали первый случай передачи коронавируса внутри страны

Заболевший в последнее время не совершал зарубежных поездок

ИСЛАМАБАД, 13 марта. /ТАСС/. Власти Пакистана подтвердили первый случай заражения коронавирусом внутри страны. Об этом в пятницу сообщила пресс-секретарь министра здравоохранения и социального развития провинции Синд Мерана Юсуф.

"Последний зафиксированный случай коронавируса в стране вызван вторичным контактом, - рассказала Юсуф. - Заболевший в последнее время не совершал зарубежных поездок". "52-летний пациент прибыл в Синд из Исламабада два дня назад, сегодня у него был подтвержден диагноз", - добавила она.

Таким образом число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране в пятницу составило 21 человек, из которых 16 приходится на провинцию Синд, по два - на Гилгит-Балтистан и Белуджистан, один случай зарегистрирован в Исламабаде. Выздоровел на данный момент один человек, остальные находятся в стабильном состоянии.

 

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ПакистанРаспространение коронавируса нового типа
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