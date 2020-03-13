Жена летчика Ярошенко рассказала о состоянии его здоровья

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 марта. /ТАСС/. Отбывающий наказание в США российский летчик Константин Ярошенко, который в конце февраля начал жаловаться на проблемы с ногой, пошел на поправку. Об этом в пятницу сообщила ТАСС его супруга Виктория Ярошенко.

О новых проблемах со здоровьем у Ярошенко стало известно 27 февраля. Россиянин пожаловался сотрудникам дипломатической миссии РФ в США на проблемы с одной из ног, а также высказал предположение, что у него мог произойти микроинсульт. При этом в медсанчасти исправительного учреждения жалобы Ярошенко проигнорировали. После вмешательства дипломатов медики начали оказывать ему необходимую помощь.

"У Кости нога заживает. Он пока попросил, чтобы его не посещали наши дипломаты. Ему сложно передвигаться. Врачи продолжают наблюдать, сказали, что это будет проходить в течение года", - сказала супруга летчика.

Ярошенко был приговорен в США 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. Он полностью отрицает вину, считает свой арест провокацией, а дело - сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.