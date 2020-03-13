"Орленок" планирует перевести все лагеря на круглогодичный режим работы

КРАСНОДАР, 13 марта. /ТАСС/. Руководство Всероссийского детского центра "Орленок" планирует перевести все детские лагеря, входящие в состав центра, на круглогодичный режим работы. Об этом ТАСС в пятницу сообщил директор "Орленка" Александр Джеус.

Сейчас из десяти базовых лагерей в центре круглогодичными являются только четыре: "Солнечный", "Звездный", "Штормовой", "Стремительный", принимающие 1,5 тыс. детей.

"Со временем мы должны перевести все наши лагеря на круглогодичную работу и выйти на одновременный прием до 5 тыс. детей в смену", - сказал Джеус. Он добавил, что сделать это планируется с помощью масштабной реконструкции, рассчитанной до 2025 года.

По его словам, за последние десять лет "Орленок" "кардинально поменялся". "Что нам удалось сделать за последние 10 лет - это радикально изменить содержание наших программ. Сейчас обучение происходит по совершенно новым компетенциям, отвечающим духу времени. Начиная от WorldSkills, заканчивая творческими компетенциями", - добавил директор центра.

Он уточнил, что в течение года "Орленок" принимает более 20 тыс. детей, реализуется свыше 100 образовательных программ.

Всероссийский пионерский лагерь "Орленок" открылся в 1960 году в 45 км от города Туапсе на берегу Черного моря. В 1992 году его преобразовали во Всероссийский детский центр "Орленок", состоящий из нескольких лагерей, где летом одновременно могут отдыхать 3,5 тыс. детей.