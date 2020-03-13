Бокерия призвал не отказываться от походов в театр из-за коронавируса

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева, участник Клуба друзей МХАТ им. М. Горького Лео Бокерия полагает, что россиянам не следует паниковать и отменять походы в театр из-за коронавируса. Об этом сообщается на сайте театра в пятницу.

"Я призываю всех не поддаваться панике и не отменять запланированные и спонтанные походы в театр! Если соблюдать самые элементарные меры гигиены, как, например, почаще мыть руки, полоскать горло и умываться, никакая зараза не возьмет!" - сказал он.

Бокерия считает, что МХАТ им. М. Горького заботится о своих посетителях. Театр следит, чтобы сотрудники были в масках, а все ручки обеззаражены. Кроме того, академик в апреле проведет там встречу со зрителями в формате ликбеза, на которой он расскажет "о разных житейских ситуациях, о здоровье".