Спасайтесь правильно. Как вести себя в городе при урагане

13 марта в Москве и области сильный ветер повалил более 70 деревьев, что привело к повреждению порядка 20 машин. Один водитель погиб. Еще одна женщина пострадала от упавшей рекламной вывески.

Накануне МЧС предупредило москвичей о ветре с порывами до 25 м/с. Сейчас спасатели создали оперативный штаб для организации оперативного реагирования и помощи населению.

Рассказываем, как правильно вести себя при сильном ветре и урагане, которые могут причинить вред как здоровью, так и имуществу.