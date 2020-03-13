Организаторы перенесли проведение игр "Дети Азии" в Якутии

ЯКУТСК, 13 марта. /ТАСС/. Организаторы перенесли проведение VII Международных спортивных игр "Дети Азии" в Якутии в 2020 году из-за коронавируса до стабилизации ситуации. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту региона.

Международные спортивные игры "Дети Азии" учреждены и впервые проведены в Якутии в 1996 году в честь столетия современного олимпийского движения. Соревнования проходят летом каждые четыре года и включают более 20 видов спорта. Это единственный проект в России, находящийся под патронатом Международного олимпийского комитета и ЮНЕСКО.

"В связи с возникшей опасной ситуацией и риском распространения инфекционной болезни COVID - 19 (вызываемой коронавирусом нового типа) проведение VII Международных спортивных игр "Дети Азии" перенесено до стабилизации ситуации", - сообщили в пресс-службе. Соответствующее решение было занесено в протокол заседания правления международного комитета игр "Дети Азии".

Помимо того, в конце февраля в пресс-службе Минспорта региона сообщили, что из-за угрозы распространения коронавируса также откладывается на неопределенный срок проведение VIII Международного турнира по вольной борьбе памяти Олимпийского чемпиона Р.М. Дмитриева. Мероприятие было запланировано в начале марта в Якутске.

Как отметили в министерстве культуры и духовного развития Якутии, запланированные в марте мероприятия останутся в силе, в том числе спектакли, показы и концертные программы. Так, с 18 марта в Якутске начнется VI Якутский международный кинофестиваль.

В 2019 году состоялись первые зимние международные спортивные игры "Дети Азии" на Сахалине. В них приняли участие около 1,2 тыс. спортсменов из 20 стран мира, на открытие соревнований пришли более 5 тыс. зрителей. Соревнования прошли в восьми видах спорта: горные лыжи, сноуборд, биатлон, лыжные гонки, прыжки с трамплина, фигурное катание, шорт-трек и хоккей.