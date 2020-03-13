Псковские власти запустили проект "Цифровой школьный музей" к 75-летию Победы

ПСКОВ, 13 марта. /ТАСС/. Власти Псковской области в честь 75-летия Победы запустили в регионе проект "Цифровой школьный музей", будут оцифрованы фонды всех 133 музеев, расположенных в образовательных учреждениях области. Об этом в пятницу сообщил председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов в ходе выездного заседания экспертного совета по воспитанию при комитете Госдумы по образованию и науке.

"Мы начали проект "Цифровой школьный музей" к 75-летию Победы. Для нас это чрезвычайно важно, потому что мы оцифруем сеть 133 музеев, уже идет процесс оцифровки, уже запущен сайт, мы будем готовы к концу марта его представить. Здесь будет перечень всех наших музеев, всех экспозиций. В этих экспозициях представлены герои войны, партизаны и подпольщики, тот великий подвиг наших людей по восстановлению населенных пунктов, школ после Великой Отечественной войны. И, конечно, посмотреть на эти экспозиции для нас будет иметь принципиальное значение", - сказал Седунов.

Он добавил, что на базе музеев будут проходить "Живые уроки", это псковский проект, по которому школьники изучают литературу, историю, биологию, математику в ходе посещений уникальных экспозиций, расположенных на территории региона. По словам Седунова, благодаря нацпроекту "Образование" псковские власти в 2019 году смогли открыть в таких музеях летние школы по литературе и краеведению. Эта работа, заверил чиновник, будет продолжена в текущем году.

"Живые уроки", этот проект стал уникальным на территории Северо-Запада, он позволяет проводить уроки в атмосферных музеях, ландшафтах, где можно изучать не только историю, но и биологию, потому что на территории Псковской области находятся два крупнейших экологических заповедника, у нас есть возможность изучать уроки музыки в музее Римского-Корсакова и Мусоргского, литературу в Пушкинских горах. И даже математику, музей-усадьба Софи Ковалевской позволяет проводить выездные смены, что мы и делаем", - сказал Седунов.

Псков был освобожден 23 июля 1944 года в ходе Псковско-Островской операции. Немцы заняли город 9 июля 1941 года. Постановлением СНК СССР от 1 ноября 1945 Псков включили в число 15 русских городов, подлежавших первоочередному восстановлению. В течение 1950-1980 годов были отреставрированы стены и башни старинной Псковской крепости, постройки Мирожского монастыря, ряд церквей, другие памятники истории и культуры. В декабре 2009 года Пскову присвоено почетное звание Города воинской славы.