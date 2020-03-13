В Риге за два года откроют более тысячи пунктов сбора сортированных отходов

РИГА, 13 марта. /ТАСС/. В столице Латвии за два года будет открыто порядка 1050 пунктов приема сортированного мусора. Кроме того, Рижская дума в течение ближайших лет создаст по крайней мере восемь площадок, где будут принимать сортированные отходы.

Как сообщает пресс-служба Рижской думы, новый порядок хозяйственного обслуживания бытовых отходов вводится в городе с 20 мая. В результате столица Латвии будет поделена на четыре зоны, которые будут обслуживать три предприятия по обслуживанию мусора. Они были выбраны в ходе открытого конкурса.

"Мусорный кризис в Риге закончился, вводится новый порядок хозяйственного обслуживания отходов. Утверждены новые тарифы на обслуживание мусора и изменены правила вывоза и сортировки отходов, что позволит жителям экономить средства и поддерживать чистоту в городе", - отмечает руководитель временной администрации Рижской думы Эдвинс Балшевицс.

"Будут обустроены новые пункты и площадки для раздельного сбора мусора, обеспечен сбор биологических отходов, что в целом будет способствовать более активному участию жителей в сортировке отходов и заботе об окружающей среде", - подчеркнула со своей стороны представитель Министерства охраны окружающей среды и регионального развития Латвии Алда Озола.

Все владельцы недвижимости в Риге, уполномоченные лица, управляющие и обслуживающие недвижимость лица, а также государственные и муниципальные учреждения должны до 19 мая заключить новые договоры на обслуживание мусора. В свою очередь, соглашения на вывоз мусора из многоквартирных домов должны заключить управляющие компании.