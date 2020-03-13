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В музее Петербурга открыли выставку про сон

Экспозиция будет доступна до 30 апреля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Выставка "Про сон" открылась в Санкт-Петербурге в Музее здоровья. Посетители смогут увидеть робота для комфортного засыпания, подушку для офисного сна и очки от усталости и депрессии, передает корр. ТАСС. Экспозиция, подготовленная при участии сотрудников группы сомнологии Медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова, будет доступна до 30 апреля.

"Проведение социальной акции - Международного дня сна - посвящено не сколько проблеме патологии сна, а именно здоровому сну. Все, что мы знаем об улучшении сна, мы постараемся нести в массы", - рассказал журналистам руководитель группы по сомнологии Центра Алмазова Юрий Свиряев.

На выставке можно послушать колыбельные различных народов России, примерить очки для светотерапии, настроить специальную лампу на собственный режим сна, а также узнать о фазах сна и о том, что происходит с организмом в каждом из них. Отдельные стенды выставки посвящены нарушениям сна - бессоннице и храпу, а также медицинским приборам, которые используются в лечении тяжелых патологий, связанных со сном.

Президент Российского кардиологического общества, генеральный директор Центра им. В. А. Алмазова Евгений Шляхто, отметил, что изучение сна является в настоящее время "одной из самых интересных и увлекательных проблем в мире с точки зрения и философии, и социологии, и медицины". "Мне очень нравится последняя теория, что во время сна удаляются все химические вещества, которые накапливаются в мозге, и это позволяет нам избегать многих заболеваний, в частности, <…> Альцгеймера. Поэтому нужно спать для того, чтобы быть здоровым и жить долго", - отметил он.

В Музее здоровья посетители смогут также прослушать лекции медиков, сомнологов, психофизиологов и психоаналитиков, которые состоятся 13, 14 и 15 марта. Выставка будет доступна по 30 апреля.

Выставка "Про сон" стала первым проектом Музея здоровья для взрослой аудитории. Официальное открытие музея в Петербурге состоялось в ноябре 2019 года. Площадка, объединяющая игру, обучение и наглядную пропаганду здорового образа жизни, является просветительским проектом Российского кардиологического общества. Ранее музеем были разработаны четыре программы: "Как работает сердце", "Вредно или полезно", "Этот странный алкоголь", "Из чего состоит сигаретный дым". По словам Шляхто, в ближайшее время музей откроет филиалы в Казани и других городах.

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