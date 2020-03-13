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Распространение коронавируса нового типа

МЧС ограничивает загранкомандировки в связи с коронавирусом

Кроме того, сотрудникам МЧС рекомендовано воздержаться от всех поездок в страны с неблагоприятной обстановкой из-за распространения коронавируса

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. МЧС России ограничивает заграничные командировки сотрудников из-за распространения коронавируса. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России в ответ на запрос агентства.

"На основании указания оперативного штаба МЧС России рекомендовано отменить загранкомандировки за исключением носящих неотложный характер, и (или) организованных во исполнение поручений президента и правительства, и (или) в целях обеспечения безопасности страны", - сообщили в министерстве.

Кроме того, сотрудникам МЧС рекомендовано воздержаться от всех поездок в страны с неблагоприятной обстановкой, вызванной распространением коронавирусной инфекцией, если они не вызваны крайней необходимостью.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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