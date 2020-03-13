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В Сочи из-за теплой погоды на месяц раньше зацвела сакура

В Сочинском национальном парке сообщили, что посетители смогут сделать первые фотографии на фоне расцветающей сакуры 21 марта

СОЧИ, 13 марта. /ТАСС/. Сакура в сочинском парке "Дендрарий" зацвела почти на месяц раньше из-за теплой погоды. Об этом сообщается на сайте Сочинского национального парка.

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Сезон цветения сакур в парке «Дендрарий» открыт ⠀ Для всех посетителей Дендрария приятная новость — начался сезон цветения сакур и совсем скоро парк превратиться в бело — розовую сказку ⠀ Обычно пора цветения сакур приходится на начало апреля, но в связи с теплой погодой, первые цветки распустились 10 марта. А к дню весеннего равноденствия — 21 марта, можно будет сделать первые фотографии на фоне расцветающей сакуры. Любое дерево японской вишни заставляет с замиранием сердце любоваться своим цветением. Оно имеет огромное количество соцветий приятного нежного цвета. ⠀ Сакура — собирательное название нескольких видов подсемейства сливовые; зачастую обозначает вишню мелкопильчатую. Многие виды, называемые «сакурой», используются в культуре только как декоративные растения и либо не плодоносят вообще, либо дают мелкий и несъедобный плод. Благодаря своей эстетической красоте растение обрело популярность во многих европейских странах. Хотя сакура – это японская вишня, однако это дерево все чаще и чаще встречается на улицах стран Европы. Растение сложно перепутать с каким-либо другим видом, цветение этого дерева всегда вызывает восторг и бурю эмоций. ⠀ Сакура является национальным символом Японии. Нежные белые и розовые соцветия, которые щедро обсыпают ветви, завораживают и вдохновляют, а приятный аромат дарит спокойствие и умиротворение. Японцы, ежегодно созерцая за красотой этого удивительного растения и глядя на недолговечность его цветения, размышляют о том, что прекрасное не вечно, а жизнь быстротечна и хрупка. А потому очень сильно напоминает осыпающийся цветок сакуры – он хоть и красив, но слишком скоро уходит: не зря цветущая сакура символизирует бренность жизни и переменчивость бытия.

Публикация от Сочинский национальный парк (@npsochi)

"Для всех посетителей "Дендрария" приятная новость - начался сезон цветения сакуры. Совсем скоро парк превратится в бело-розовую сказку. Обычно пора цветения сакуры приходится на начало апреля, но в связи с теплой погодой первые цветки распустились 10 марта. А ко дню весеннего равноденствия - 21 марта - можно будет сделать первые фотографии на фоне расцветающей сакуры", - говорится в сообщении.

В парке "Дендрарий" собрана коллекция из семи видов и 22 сортов сакуры.

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РоссияКраснодарский край
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