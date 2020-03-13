В Сочи из-за теплой погоды на месяц раньше зацвела сакура

СОЧИ, 13 марта. /ТАСС/. Сакура в сочинском парке "Дендрарий" зацвела почти на месяц раньше из-за теплой погоды. Об этом сообщается на сайте Сочинского национального парка.

"Для всех посетителей "Дендрария" приятная новость - начался сезон цветения сакуры. Совсем скоро парк превратится в бело-розовую сказку. Обычно пора цветения сакуры приходится на начало апреля, но в связи с теплой погодой первые цветки распустились 10 марта. А ко дню весеннего равноденствия - 21 марта - можно будет сделать первые фотографии на фоне расцветающей сакуры", - говорится в сообщении.

В парке "Дендрарий" собрана коллекция из семи видов и 22 сортов сакуры.