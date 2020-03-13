Мэр Майами заразился коронавирусом

НЬЮ-ЙОРК, 13 марта. /ТАСС/. Новый коронавирус выявлен у мэра Майами (штат Флорида) Фрэнсиса Суареза, который пересекался с заболевшим ранее главой пресс-службы президента Бразилии Фабио Вайнгартеном. Об этом он сообщил в пятницу в интервью газете Miami Herald.

"Я подтверждаю, что у меня обнаружен коронавирус, - приводит издание слова Суареза. - Анализы дали положительный результат".

Газета уточняет, что мэр Майами посещал мероприятие, где также присутствовал глава пресс-службы бразильского лидера, который в субботу встречался с президентом США Дональдом Трампом в его загородном поместье Мар-а-Лаго во Флориде. Мэр подчеркнул, что чувствует себя хорошо, но будет соблюдать карантин.

Накануне стало известно о том, что у главы пресс-службы президента Бразилии, который входил в состав делегации, выявлены симптомы респираторного заболевания, которое, как позже выяснили, было вызвано коронавирусом. В поездке он находился рядом с президентом и непосредственно контактировал с ним. Кроме того, в минувшую субботу чиновник разместил у себя в Instagram фото, на котором он стоит рядом с президентом США и вице-президентом Майком Пенсом. Сам Жаир Болсонару ранее в пятницу заявил, что коронавируса нового типа по результатам анализа у него не выявлено.

По данным телекомпании CNN, число случаев заражения новым коронавирусом в США достигло 1680, умер 41 человек. Власти 24 штатов ввели режим ЧС на своей территории.