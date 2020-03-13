Эйфелеву башню закроют для посещений

ПАРИЖ, 13 марта. /ТАСС/. Эйфелева башня закроется на неопределенный срок в связи с распространением коронавируса во Франции. Об этом говорится в распространенном в пятницу в Twitter башни сообщении.

"В связи с эпидемией COVID-19 (заболевание, вызываемое коронавирусом нового типа - прим. ТАСС) и правительственных мер, объявленных сегодня, Эйфелева башня будет закрыта для публики уже сегодня вечером в 21:00 (23:00 мск - прим. ТАСС) на неопределенный срок", - отмечается в коммюнике.

Ранее о прекращении работы до нового распоряжения властей заявили парижский Лувр, музей Орсэ и Версальский дворец. Это произошло после того, как премьер-министр Франции Эдуар Филипп в эфире телеканала TF1 утром в пятницу сообщил о запрете на проведение публичных мероприятий с более чем 100 участниками в связи с распространением в стране коронавируса.

О первых случаях заражения коронавирусом во Франции стало известно в конце января. Согласно последним данным французского управления здравоохранения, число погибших от заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, в стране достигло 61, инфицированы 2876 человек.