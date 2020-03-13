В Севастополе запустили систему отслеживания мусоровозов

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 марта. /ТАСС/. Система отслеживания мусоровозов для борьбы с незаконными свалками запущена в тестовом режиме в Севастополе. Как в пятницу сообщил врио губернатора города Михаил Развожаев, теперь все заключившие контракт на вывоз мусора с государственных строек перевозчики будут обязаны зарегистрироваться в специальной электронной системе.

"Сегодня презентовали систему контроля за машинами, которые заняты в перевозке строительного мусора. Пока она работает в тестовом режиме. Постановление, которое мы приняли на заседании правительства во вторник, вступает в силу 23 марта, но уже с понедельника на сайте www.sev.gov.ru опубликуем баннер, который будет вести на сайт, где любой желающий сможет увидеть трекинг перемещения машин с мусором. Как и говорил, в первую очередь мы покажем прозрачность всех государственных строек", - написал Развожаев в Instagram.

По его словам, благодаря системе все перевозчики, которые заключают контракт на вывоз мусора с государственных строек, будут обязаны не только получить разрешение на вывоз мусора, но и зарегистрироваться в электронной системе, чтобы можно было проследить весь путь мусора от стройки до места утилизации. "Все машины должны быть оборудованы ГЛОНАСС. Как только машина регистрируется, она попадает на нашу интерактивную карту. Если мы видим, что машина отклоняется от маршрута, попадает в зеленую зону или еще куда-то, сразу понятно, что подрядчик нарушает природоохранное законодательство, и мы сможем предъявлять все штрафные санкции", - отметил он, не исключив, что в будущем может быть введен контроль и за вывозом бытового мусора.

В Севастополе работают четыре лицензированных организации, которые осуществляют переработку строительного мусора. С такими компаниями должны заключать договор об утилизации мусора те, кто ведет строительные работы.