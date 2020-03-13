В Севастополе запустили систему отслеживания мусоровозов

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 марта. /ТАСС/. Система отслеживания мусоровозов для борьбы с незаконными свалками запущена в тестовом режиме в Севастополе. Как в пятницу сообщил врио губернатора города Михаил Развожаев, теперь все заключившие контракт на вывоз мусора с государственных строек перевозчики будут обязаны зарегистрироваться в специальной электронной системе.
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Сегодня презентовали систему контроля за машинами, которые заняты в перевозке строительного мусора. Пока она работает в тестовом режиме. Постановление, которое мы приняли на заседании Правительства во вторник, вступает в силу 23 марта, но уже с понедельника на сайте www.sev.gov.ru опубликуем баннер, который будет вести на сайт, где любой желающий сможет увидеть трекинг перемещения машин с мусором. Как и говорил, в первую очередь мы покажем прозрачность всех государственных строек. ⠀ Здорово, что подрядчики с Большой Морской первыми подали заявку на отслеживание машин. Значит скрывать нечего! ⠀ У нас сейчас ведутся большие работы по благоустройству, строятся объекты ФЦП. Вы неоднократно мне писали, что замечали то в одном, то в другом месте машины, которые сваливают мусор в балках, в лесах. Это все - незаконная деятельность. ⠀ Сейчас благодаря системе и постановлению, которое приняли, мы обязываем всех перевозчиков, которые заключают контракт на вывоз мусора с наших государственных строек, не только получить разрешение на вывоз мусора, но и зарегистрироваться в электронной системе, чтобы весь путь мусора от стройки до места утилизации - проследить. ⠀ Все машины должны быть оборудованы ГЛОНАСС. Как только машина регистрируется, она попадает на нашу интерактивную карту. ⠀ Если мы видим, что машина отклоняется от маршрута – попадает в зеленую зону или еще куда-то, сразу понятно, что подрядчик нарушает природоохранное законодательство и мы сможем предъявлять все штрафные санкции. ⠀ Таким образом мы сможем контролировать ситуацию с вывозом мусора в Севастополе. ⠀ В будущем должен быть контроль и за вывозом бытового мусора. Это другой этап, масштабная работа, но думаю, мы справимся.
"Сегодня презентовали систему контроля за машинами, которые заняты в перевозке строительного мусора. Пока она работает в тестовом режиме. Постановление, которое мы приняли на заседании правительства во вторник, вступает в силу 23 марта, но уже с понедельника на сайте www.sev.gov.ru опубликуем баннер, который будет вести на сайт, где любой желающий сможет увидеть трекинг перемещения машин с мусором. Как и говорил, в первую очередь мы покажем прозрачность всех государственных строек", - написал Развожаев в Instagram.
По его словам, благодаря системе все перевозчики, которые заключают контракт на вывоз мусора с государственных строек, будут обязаны не только получить разрешение на вывоз мусора, но и зарегистрироваться в электронной системе, чтобы можно было проследить весь путь мусора от стройки до места утилизации. "Все машины должны быть оборудованы ГЛОНАСС. Как только машина регистрируется, она попадает на нашу интерактивную карту. Если мы видим, что машина отклоняется от маршрута, попадает в зеленую зону или еще куда-то, сразу понятно, что подрядчик нарушает природоохранное законодательство, и мы сможем предъявлять все штрафные санкции", - отметил он, не исключив, что в будущем может быть введен контроль и за вывозом бытового мусора.
В Севастополе работают четыре лицензированных организации, которые осуществляют переработку строительного мусора. С такими компаниями должны заключать договор об утилизации мусора те, кто ведет строительные работы.