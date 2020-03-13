Невыездные должники выплатили 125 млрд рублей в 2019 году

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Судебные приставы России в 2019 году благодаря ограничению выезда из РФ взыскали с должников 125 млрд рублей. Об этом говорится в проекте доклада ФССП о результатах деятельности за 2019 год, с которым ознакомился корреспондент ТАСС.

"В отчетном периоде в рамках 2,8 млн исполнительных производств (где применялась мера принудительного воздействия в виде временного ограничения на выезд из РФ - прим. ТАСС) взыскано более 125 млрд рублей (в 2018 году - в рамках 1,8 млн исполнительных производств взыскано 72,1 млрд. рублей)", - говорится в проекте доклада. Это стало рекордной суммой - за 2016 год с невыездных было взыскано 30 млрд рублей, в 2015 - 15,9 млрд рублей.

Временный запрет на выезд заставил только должников по алиментам в 2019 году выплатить 9,7 млрд рублей (в 2018 году - 7,1 млрд).

За год приставы вынесли 7,8 млн постановлений об ограничении права выезда за рубеж (в 2018 - 5,7 млн, в 2016 - 2,3 млн, за 2015 - 1,5 млн). Новый год под ограничением выезда встретили 3,2 млн россиян. Уже за январь 2020 года приставы вынесли 540 тыс. новых постановлений (к 1 февраля под ограничением выезда находились 3,16 млн россиян).

Другой эффективной мерой воздействия стало временное ограничение водительских прав, с ее помощью приставы за год взыскали 6,5 млрд рублей (3,6 млрд рублей - по алиментам). Менее эффективной была реализация имущества должников. За прошлый год приставы наложили 550 тыс. арестов на имущество, стоимость переданного на торги имущества составила 146 млрд рублей, но выручка от продажи - 17 млрд рублей.