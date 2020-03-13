{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Невыездные должники выплатили 125 млрд рублей в 2019 году

Временный запрет на выезд заставил только должников по алиментам в прошлом году выплатить 9,7 млрд рублей

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Судебные приставы России в 2019 году благодаря ограничению выезда из РФ взыскали с должников 125 млрд рублей. Об этом говорится в проекте доклада ФССП о результатах деятельности за 2019 год, с которым ознакомился корреспондент ТАСС.

"В отчетном периоде в рамках 2,8 млн исполнительных производств (где применялась мера принудительного воздействия в виде временного ограничения на выезд из РФ - прим. ТАСС) взыскано более 125 млрд рублей (в 2018 году - в рамках 1,8 млн исполнительных производств взыскано 72,1 млрд. рублей)", - говорится в проекте доклада. Это стало рекордной суммой - за 2016 год с невыездных было взыскано 30 млрд рублей, в 2015 - 15,9 млрд рублей.

Временный запрет на выезд заставил только должников по алиментам в 2019 году выплатить 9,7 млрд рублей (в 2018 году - 7,1 млрд).

За год приставы вынесли 7,8 млн постановлений об ограничении права выезда за рубеж (в 2018 - 5,7 млн, в 2016 - 2,3 млн, за 2015 - 1,5 млн). Новый год под ограничением выезда встретили 3,2 млн россиян. Уже за январь 2020 года приставы вынесли 540 тыс. новых постановлений (к 1 февраля под ограничением выезда находились 3,16 млн россиян).

Другой эффективной мерой воздействия стало временное ограничение водительских прав, с ее помощью приставы за год взыскали 6,5 млрд рублей (3,6 млрд рублей - по алиментам). Менее эффективной была реализация имущества должников. За прошлый год приставы наложили 550 тыс. арестов на имущество, стоимость переданного на торги имущества составила 146 млрд рублей, но выручка от продажи - 17 млрд рублей.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
В Гватемале выявлен первый случай заражения коронавирусом
Об этом сообщил в пятницу президент республики Алехандро Джамматтеи
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС