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Форум "Россия - страна возможностей" пройдет в онлайн-формате

Новые даты проведения форума 20-21 апреля 2020 года

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Организаторы форума "Россия - страна возможностей" приняли решение перевести мероприятие в онлайн-режим и изменить даты проведения. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей".

"Во исполнение распоряжений правительства Москвы и в целях заботы об участниках, оргкомитетом форума "Россия - страна возможностей" принято решение впервые провести его в онлайн-формате. Новые даты проведения форума 20-21 апреля 2020 года", - говорится в сообщении.

Организаторы выразили благодарность всем, кто уже зарегистрировался для участия в мероприятии, и пригласили присоединиться к онлайн-трансляциям программы. "Программа проведения форума будет представлена позднее", - отмечается в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что форум "Россия - страна возможностей" должен был пройти в Москве 19-23 апреля с участием более 7 тыс. человек. Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.

Мэр Москвы Сергей Собянин 10 марта сообщил о введении запрета в столице на проведение массовых мероприятий с участием более 5 тыс. человек.

 

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