Финалистами конкурса "Мастера гостеприимства" стали 14 человек из шести регионов России

УФА, 13 марта. /ТАСС/. Финалистов туристического конкурса "Мастера гостеприимства" определили в Уфе. Ими стали 14 человек из Башкирии, Свердловской, Курганской, Московской, Тюменской и Челябинской областей, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе АНО "Россия - страна возможностей".

"В Уфе объявлены имена победителей полуфинала конкурса "Мастера гостеприимства", организованного президентской платформой "Россия - страна возможностей" и Общенациональным союзом индустрии гостеприимства (ОСИГ). Финалистами стали 14 участников из шести регионов России: шести человек из Республики Башкортостан, четыре - из Свердловской области, а также по одному победителю из Курганской, Московской, Тюменской и Челябинской областей", - говорится в сообщении.

Всего в региональном полуфинале участвовали 89 конкурсантов из 12 регионов России, показавших лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования. Они презентовали свои проекты в сфере туризма и гостеприимства, выполняли задания разной сложности. "Полуфинал конкурса "Мастера гостеприимства" в Уфе получился очень интересным. Жюри пришлось серьезно поработать, чтобы выбрать тех, кто поедет на финальную "Битву мастеров". Две участницы победили не только в конкурсных испытаниях, но и в треке проектов. В итоге 14 лучших участников поедут на финал сражаться за право называться мастером гостеприимства", - цитирует руководителя направления по взаимодействию с партнерами АНО "Россия - страна возможностей" Антона Серикова пресс-служба.

Региональные полуфиналы конкурса также состоялись в Сочи, Туле, Самаре, Пятигорске и Ялте. Финал конкурса состоится в Москве в апреле 2020 года. Победители конкурса получат возможность поучиться у именитых рестораторов и отельеров, выиграть образовательный сертификат, пройти стажировку в ведущих туристических компаниях. Конкурс получил поддержку федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование".

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 года до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.