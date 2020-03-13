{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Финалистами конкурса "Мастера гостеприимства" стали 14 человек из шести регионов России

Всего в региональном полуфинале в Уфе принимали участие 89 конкурсантов

УФА, 13 марта. /ТАСС/. Финалистов туристического конкурса "Мастера гостеприимства" определили в Уфе. Ими стали 14 человек из Башкирии, Свердловской, Курганской, Московской, Тюменской и Челябинской областей, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе АНО "Россия - страна возможностей".

"В Уфе объявлены имена победителей полуфинала конкурса "Мастера гостеприимства", организованного президентской платформой "Россия - страна возможностей" и Общенациональным союзом индустрии гостеприимства (ОСИГ). Финалистами стали 14 участников из шести регионов России: шести человек из Республики Башкортостан, четыре - из Свердловской области, а также по одному победителю из Курганской, Московской, Тюменской и Челябинской областей", - говорится в сообщении.

Всего в региональном полуфинале участвовали 89 конкурсантов из 12 регионов России, показавших лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования. Они презентовали свои проекты в сфере туризма и гостеприимства, выполняли задания разной сложности. "Полуфинал конкурса "Мастера гостеприимства" в Уфе получился очень интересным. Жюри пришлось серьезно поработать, чтобы выбрать тех, кто поедет на финальную "Битву мастеров". Две участницы победили не только в конкурсных испытаниях, но и в треке проектов. В итоге 14 лучших участников поедут на финал сражаться за право называться мастером гостеприимства", - цитирует руководителя направления по взаимодействию с партнерами АНО "Россия - страна возможностей" Антона Серикова пресс-служба.

Региональные полуфиналы конкурса также состоялись в Сочи, Туле, Самаре, Пятигорске и Ялте. Финал конкурса состоится в Москве в апреле 2020 года. Победители конкурса получат возможность поучиться у именитых рестораторов и отельеров, выиграть образовательный сертификат, пройти стажировку в ведущих туристических компаниях. Конкурс получил поддержку федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование".

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 года до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.

Теги
РоссияБашкортостан
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
В Гватемале выявлен первый случай заражения коронавирусом
Об этом сообщил в пятницу президент республики Алехандро Джамматтеи
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС