{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На Камчатке четыре самолета не смогли приземлиться в аэропорту Елизово из-за непогоды

Самолеты рейсов из Владивостока, Новосибирска и Москвы отправились на запасные аэродромы

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 марта, /ТАСС/. Два самолета из Владивостока, один из Новосибирска и борт из Москвы не смогли приземлиться в аэропорту Петропавловска-Камчатского из-за подошедшего к берегам полуострова тихоокеанского циклона и отправились на запасные аэродромы. Об этом ТАСС сообщила директор по стратегическим коммуникациям аэропорта Елизово Юлия Отраднова.

"Аэропорт Елизово не закрыт, но по метеоусловиям не смогли приземлиться самолеты из Владивостока, Новосибирска и Москвы. Один борт из Владивостока и самолет из Москвы отправились на запасной аэродром в Магадан, из Новосибирска - в Южно-Сахалинск, второй борт из Владивостока - улетел в Хабаровск. О времени вылета и прилета остальных рейсов будет сообщено дополнительно", - рассказала ТАСС Юлия Отраднова.

По данным Камчатгидромета, юг полуострова находится в зоне влияния тихоокеанского циклона. Сейчас в Петропавловске-Камчатском, Елизово и Вилючинске метель, юго-восточный штормовой ветер до 20 м/с, температура воздуха около ноля градусов. На дорогах гололедица.

Теги
РоссияКамчатский край
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Белый дом и конгрессмены согласовали программу смягчения последствий коронавируса в США
Ожидается, что Палата представителей проголосует за инициативу уже в пятницу, а Сенат - на следующей неделе
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС