На Камчатке четыре самолета не смогли приземлиться в аэропорту Елизово из-за непогоды

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 марта, /ТАСС/. Два самолета из Владивостока, один из Новосибирска и борт из Москвы не смогли приземлиться в аэропорту Петропавловска-Камчатского из-за подошедшего к берегам полуострова тихоокеанского циклона и отправились на запасные аэродромы. Об этом ТАСС сообщила директор по стратегическим коммуникациям аэропорта Елизово Юлия Отраднова.

"Аэропорт Елизово не закрыт, но по метеоусловиям не смогли приземлиться самолеты из Владивостока, Новосибирска и Москвы. Один борт из Владивостока и самолет из Москвы отправились на запасной аэродром в Магадан, из Новосибирска - в Южно-Сахалинск, второй борт из Владивостока - улетел в Хабаровск. О времени вылета и прилета остальных рейсов будет сообщено дополнительно", - рассказала ТАСС Юлия Отраднова.

По данным Камчатгидромета, юг полуострова находится в зоне влияния тихоокеанского циклона. Сейчас в Петропавловске-Камчатском, Елизово и Вилючинске метель, юго-восточный штормовой ветер до 20 м/с, температура воздуха около ноля градусов. На дорогах гололедица.