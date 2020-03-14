{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Белый дом и конгрессмены согласовали программу смягчения последствий коронавируса в США

Ожидается, что Палата представителей проголосует за инициативу уже в пятницу, а Сенат - на следующей неделе

ВАШИНГТОН, 14 марта. /ТАСС/. Американская администрация и спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (демократ, от штата Калифорния) в пятницу достигли договоренностей по программе смягчения последствий распространения коронавируса в стране. Об этом говорится в распространенном заявлении Пелоси.

Она отметила, что ей удалось "достичь соглашения с администрацией [США] по урегулированию оставшихся проблем, и в скором времени" Палата представителей примет соответствующий законопроект. Переговоры между Пелоси и министром финансов Стивеном Мнучиным велись на протяжении последних нескольких дней. По данным газеты The Washington Post, только в пятницу они 13 раз разговаривали по телефону.

В рамках программы из бюджета будут выделены десятки миллиардов долларов на оказание помощи миллионам американцев, которые пострадали от вспышки коронавируса. Законопроект призван смягчить некоторые экономические трудности, предоставив финансовую помощь тем, кто в наибольшей степени пострадал от кризиса, включая пособия по безработице. Будут выделены деньги на оплачиваемый отпуск по болезни, а средства на отпуск по семейным обстоятельствам будут увеличены. Инициатива также обеспечит каждого американца правом на бесплатное обследование на выявление коронавируса, даже если у него нет страховки.

Ожидается, что Палата представителей проголосует за инициативу уже в пятницу, а Сенат - на следующей неделе.

По данным телекомпании CNN, число случаев заражения новым коронавирусом в США достигло 1920, умер 41 человек. Власти 24 штатов ввели режим ЧС на своей территории. Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией.

Теги
СШАРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Иностранцев в аэропорту Осло отправляют обратно на родину
Всего в Норвегии зафиксировано, по разным данным, от 750 до свыше 780 случаев заражения коронавирусом, в четверг от него в стране впервые умер пациент
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС