Белый дом и конгрессмены согласовали программу смягчения последствий коронавируса в США

ВАШИНГТОН, 14 марта. /ТАСС/. Американская администрация и спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (демократ, от штата Калифорния) в пятницу достигли договоренностей по программе смягчения последствий распространения коронавируса в стране. Об этом говорится в распространенном заявлении Пелоси.

Она отметила, что ей удалось "достичь соглашения с администрацией [США] по урегулированию оставшихся проблем, и в скором времени" Палата представителей примет соответствующий законопроект. Переговоры между Пелоси и министром финансов Стивеном Мнучиным велись на протяжении последних нескольких дней. По данным газеты The Washington Post, только в пятницу они 13 раз разговаривали по телефону.

В рамках программы из бюджета будут выделены десятки миллиардов долларов на оказание помощи миллионам американцев, которые пострадали от вспышки коронавируса. Законопроект призван смягчить некоторые экономические трудности, предоставив финансовую помощь тем, кто в наибольшей степени пострадал от кризиса, включая пособия по безработице. Будут выделены деньги на оплачиваемый отпуск по болезни, а средства на отпуск по семейным обстоятельствам будут увеличены. Инициатива также обеспечит каждого американца правом на бесплатное обследование на выявление коронавируса, даже если у него нет страховки.

Ожидается, что Палата представителей проголосует за инициативу уже в пятницу, а Сенат - на следующей неделе.

По данным телекомпании CNN, число случаев заражения новым коронавирусом в США достигло 1920, умер 41 человек. Власти 24 штатов ввели режим ЧС на своей территории. Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией.