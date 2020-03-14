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Распространение коронавируса нового типа

Число инфицированных коронавирусом на Кипре за сутки более чем удвоилось, достигнув 26

Ранее сообщалось о введении с 15 марта сроком на 15 дней запрета на въезд на остров неаккредитованных в стране иностранных граждан

НИКОСИЯ, 14 марта. /ТАСС/. Число случаев заражения новым коронавирусом на острове Кипр за минувшие сутки увеличилось с 12 до 26. Об этом стало известно после того, как вечером в пятницу Министерство здравоохранения Республики Кипр проинформировало о выявлении этой инфекции еще у семи человек.

В сообщении сказано, что Кипрский институт неврологии и генетики подтвердил наличие коронавируса в пробах находящихся в домашнем карантине пяти человек, имевших ранее контакты с двумя носителями инфекции. Институт также выявил данную инфекцию в пробах пациента Лимасольской больницы и у самоизолировавшегося в домашних условиях человека, который недавно вернулся из Великобритании и у которого стали проявляться характерные симптомы болезни, вызываемой коронавирусом.

Эти семь новых случаев довели общее число инфицированных в греческой части Кипра до 21. В турецкой части острова коронавирус выявлен пока у пяти человек. В то же время по итогам четверга на греческом юге острова было 10 инфицированных, а на турецком севере - двое. Таким образом, за сутки на всем острове число лиц, зараженных коронавирусом, более чем удвоилось.

Заявление Минздрава было обнародовано вскоре после обращения президента Республики Кипр Никоса Анастасиадиса к нации, который заявил в пятницу о введении с 15 марта сроком на 15 дней запрета на въезд на остров неаккредитованных в его стране иностранных граждан в рамках предпринимаемых мер по противодействию распространения коронавируса.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 110 странах. Всего в мире, по официальным данным, заразились около 134 тысяч человек, свыше 5 тысяч умерли, в РФ зарегистрировано 45 случаев заражения.

 

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КипрРаспространение коронавируса нового типа
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