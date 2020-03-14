СМИ: число случаев заражения коронавирусом в США превысило 2 тысячи

НЬЮ-ЙОРК, 14 марта. /ТАСС/. Число зафиксированных в США случаев заражения новым коронавирусом составило 2033, умерли 47 человек. Об этом сообщил в пятницу телеканал CNN со ссылкой на данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США (ЦКПЗ).

Телеканал ранее приводил оценки, согласно которым число случаев заражения новым коронавирусом в США достигло 1920, умер 41 человек. Теперь, как отмечает CNN, коронавирус выявлен у 70 репатриированных американцев, а также у 1963 жителей 48 штатов и столичного округа Колумбия.

Президент США Дональд Трамп ввел в пятницу общенациональный режим чрезвычайной ситуации. Это позволит упростить процесс выделения средств из федерального бюджета властям городов и штатов на борьбу с распространением вируса.