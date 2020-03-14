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Распространение коронавируса нового типа

СМИ: президенту Бразилии предстоит повторный анализ на коронавирус

В соответствии с медицинским протоколом тест необходимо провести через неделю после первого исследования

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 14 марта. /ТАСС/. Президенту Бразилии Жаиру Болсонару предстоит повторно сдать анализы на новый коронавирус. Об этом сообщил в пятницу портал G1 со ссылкой на министра здравоохранения страны Луиса Энрике Мандетту.

Как уточняет портал, речь идет о повторном тесте, который в соответствии с медицинским протоколом необходимо провести через неделю после первого исследования, показавшего отрицательный результат. "Если появятся любые симптомы, то даже раньше", - приводит сайт слова министра. До этого времени главе государства рекомендовано не покидать пределов официальной резиденции - дворца Алворада.

В среду стало известно о том, что у главы пресс-службы Болсонару Фабио Вайнгартена, сопровождавшего президента в ходе визита в США, выявлены симптомы респираторного заболевания, которое, как позже выяснили, было вызвано коронавирусом. Сообщалось также, что в поездке он находился рядом с главой государства и непосредственно контактировал с ним, а также с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Майком Пенсом.

Чиновник был помещен в карантин, а Болсонару, которому 21 марта исполняется 65 лет, и члены его делегации, в том числе министры обороны, госбезопасности и энергетики, в четверг сдали анализы на коронавирус. В пятницу были готовы результаты, которые не выявили у них вируса.

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля, на следующий день после окончания основных карнавальных праздников, сопровождающихся массовыми гуляниями. К настоящему моменту Минздрав подтверждает 98 случаев, хотя местные власти ранее насчитали свыше 150 человек. Пятеро из заболевших находятся в медицинских учреждениях, а остальные - в карантине дома. Порядка 1,5 тыс. человек находятся под наблюдением как "возможные носители вируса", более 1,3 тыс. проб дали отрицательный результат.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией.

Теги
БразилияБолсонару, ЖаирРаспространение коронавируса нового типа
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