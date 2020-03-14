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Распространение коронавируса нового типа

Международная ассоциация круизных компаний приостанавливает круизы на 30 дней

Число случаев заражения новым коронавирусом в США превысило 2033

ВАШИНГТОН, 14 марта. /ТАСС/. Международная ассоциация круизных компаний (МАКК) приостанавливает на 30 дней работу своих круизных судов, находящихся в США, на фоне опасений по поводу распространения в мире нового коронавируса. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении ассоциации со штаб-квартирой в американской столице.

В нем отмечается, что МАКК "добровольно приостанавливает работу круизных судов, расположенных в портах США, на 30 дней" с 14 марта. "Это беспрецедентная ситуация. <...> Сейчас трудное время, но мы надеемся, что это решение позволит нам сосредоточиться на будущем и как можно скорее вернуться к нормальной жизни", - отметила глава ассоциации Келли Крэйгхед.

По данным телекомпании CNN, число случаев заражения новым коронавирусом в США превысило 2033, умерли 47 человек. Президент США Дональд Трамп ввел в пятницу общенациональный режим чрезвычайной ситуации, что позволит убрать бюрократические препятствия на пути выделения средств из федерального бюджета местным властям и администрациям штатов на борьбу со вспышкой коронавируса. Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией.

Теги
СШАРаспространение коронавируса нового типа
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