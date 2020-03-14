Австралийские ретейлеры вводят ограничения на продажу ряда товаров из-за коронавируса

СИДНЕЙ, 14 марта. /ТАСС/. Один из крупнейших австралийских ретейлеров Coles в субботу ввел ограничения на продажу ряда товаров на фоне паники, возникшей из-за распространения нового коронавируса. Об этом сообщается в заявлении компании, опубликованном накануне вечером.

"С субботы, 14 марта 2020 года, мы будем ограничивать покупку некоторых товаров двумя единицами (упаковками) на человека. <...> Также мы временно сократим возможности возврата купленных ранее товаров и продуктов", - указывается в заявлении Coles, на долю которого приходится около 40% австралийского рынка.

Согласно решению компании, в сети ее магазинов по всей Австралии с субботы будет ограничена продажа макаронных изделий, муки, риса, бумажных полотенец и салфеток, а также дезинфицирующих средств для рук.

Также в заявлении указывается, что во всех супермаркетах сети будет приостановлено действие правил возврата товаров. "Мы приостанавливаем действие нашей политики возврата товаров и возмещения их стоимости, чтобы сократить чрезмерные закупки. Если вы приобрели товары, которые вам больше не нужны, обратите внимание на возможность пожертвовать их общественным организациям или соседям", - отмечают в Coles.

Ранее две крупнейших сети супермаркетов страны - Coles и Woolworths, - контролирующие более 80% национального рынка ретейла, уже ввели ограничение на продажу туалетной бумаги, запасы которой были полностью раскуплены за один день из-за паники, возникшей после объявления вспышки коронавирусной инфекции пандемией.

Пандемия коронавируса

В настоящий момент число зараженных новым коронавирусом в Австралии превысило 200 человек. В числе тех, чей диагноз был подтвержден, оказался и министр внутренних дел страны Питер Даттон. Трое заболевших скончались от коронавирусной инфекции, 22 - вылечились. Первые случаи заражения были выявлены в Мельбурне и Сиднее 25 января.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По данным ВОЗ, всего в мире заразились около 137 тыс. человек, более 5 тыс. умерли. В России зарегистрированы 45 случаев заражения инфекцией.