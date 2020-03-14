{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Власти Подмосковья ввели свободное посещение школ из-за коронавируса

Руководителям негосударственных образовательных учреждений также рекомендовали разрешить детям свободное посещение занятий

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Власти Московской области ввели возможность свободного посещения образовательных организаций из-за коронавируса. Это следует из постановления губернатора региона Андрея Воробьева, опубликованного на официальном портале правительства Московской области в субботу.

"Министерству культуры Московской области, Министерству образования Московской области, Министерству физической культуры и спорта Московской области разрешить посещение занятий несовершеннолетними учащимися государственных образовательных организаций Московской области по усмотрению родителей, опекунов, попечителей на период действия режима повышенной готовности", - говорится в сообщении.

Также в документе рекомендуется руководителям негосударственных образовательных учреждений на период действия режима повышенной готовности разрешить детям свободное посещение занятий.

Режим повышенной готовности введен в Подмосковье с 13 марта, запрещены публичные мероприятия с более чем 5 тыс. участников. Организаторам массовых мероприятий с числом участников менее 5 тыс. человек рекомендуется воздержаться от их проведения на территории региона. Кроме того, организаторы должны уведомлять о проведении массовых мероприятий Управлению Роспотребнадзора по Московской области. Также власти региона рекомендуют работодателям перевести работников на дистанционную работу.

Всего на данный момент в Подмосковье зарегистрировано четыре случая заболевания. Общее число зараженных коронавирусом в России увеличилось за прошедшие сутки с 34 до 45 человек.

Теги
Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Матвиенко поручила "строго спросить" Минпромторг о причинах дефицита медицинских масок
На заседании сенатор Сергей Мамедов заявил, что медицинские маски и антисептики в Москве "купить невозможно"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС