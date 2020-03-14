Власти Подмосковья ввели свободное посещение школ из-за коронавируса

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Власти Московской области ввели возможность свободного посещения образовательных организаций из-за коронавируса. Это следует из постановления губернатора региона Андрея Воробьева, опубликованного на официальном портале правительства Московской области в субботу.

"Министерству культуры Московской области, Министерству образования Московской области, Министерству физической культуры и спорта Московской области разрешить посещение занятий несовершеннолетними учащимися государственных образовательных организаций Московской области по усмотрению родителей, опекунов, попечителей на период действия режима повышенной готовности", - говорится в сообщении.

Также в документе рекомендуется руководителям негосударственных образовательных учреждений на период действия режима повышенной готовности разрешить детям свободное посещение занятий.

Режим повышенной готовности введен в Подмосковье с 13 марта, запрещены публичные мероприятия с более чем 5 тыс. участников. Организаторам массовых мероприятий с числом участников менее 5 тыс. человек рекомендуется воздержаться от их проведения на территории региона. Кроме того, организаторы должны уведомлять о проведении массовых мероприятий Управлению Роспотребнадзора по Московской области. Также власти региона рекомендуют работодателям перевести работников на дистанционную работу.

Всего на данный момент в Подмосковье зарегистрировано четыре случая заболевания. Общее число зараженных коронавирусом в России увеличилось за прошедшие сутки с 34 до 45 человек.