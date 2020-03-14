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Распространение коронавируса нового типа

В Россию вернулись свыше 20 человек, летевших с инфицированной коронавирусом женщиной

Всех пассажиров этого рейса, отнесенных к категории контактных лиц, нашли

НУР-СУЛТАН, 14 марта. /ТАСС/. Более 20 россиян, которые 12 марта прилетели в Нур-Султан из Москвы вместе с инфицированной коронавирусом гражданской Казахстана, вернулись в Россию. Об этом сообщила в субботу на брифинге руководитель управления общественного здравоохранения города Нур-Султана Сауле Кисикова.

В пятницу министр здравоохранения республики Елжан Биртанов рассказал, что гражданка республики, у которой впоследствии был выявлен коронавирус, 12 марта прибыла из Италии транзитом через РФ на самолете, следовавшем рейсом Москва - Нур-Султан.

"Всего на борту было 89 пассажиров. Из них граждан Республики Казахстан - 42, России - 42, и по одному из Нидерландов, Австралии, США, Украины и Мексики", - уточнила Кисикова.

По ее словам, все пассажиры данного рейса, отнесенные к категории контактных лиц, найдены. "Из этих лиц выехали за пределы Нур-Султана 35 пассажиров. Из них по регионам Казахстана - 14; 21 пассажир вылетел и находится на территории РФ", - сказала она.

Согласно информации, которую привела руководитель управления, 53 человека были госпитализированы в столичный провизорный стационар, их результаты находятся в работе. "Один гражданин Российской Федерации в связи с наличием дипломатического ранга оставлен на территории посольства", - пояснила Кисикова.

В Казахстане о первом случае заражения коронавирусом объявили 13 марта. На данный момент из шести зараженных четверо находятся на карантине в Алма-Ате и двое - в Нур-Султане. Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По данным ВОЗ, всего в мире заразились около 137 тыс. человек, более 5 тыс. умерли. В России зарегистрированы 45 случаев заражения инфекцией.

Теги
КазахстанРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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