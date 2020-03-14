{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Американский боксер Рой Джонс посетил главный храм Минобороны РФ в Подмосковье

Спортсмен отметил, что Россия "отличается от некоторых других стран, где уничтожаются памятники воинам-освободителям, где забывается и умышленно искажается мировая история"

ПАРК ПАТРИОТ /Московская область/, 14 марта. /ТАСС/. Американский боксер Рой Джонс посетил в субботу строящийся главный храм Вооруженных сил РФ в Подмосковье, где отдал долг памяти бойцам Красной Армии, погибшим во Второй мировой войне.

"Храм строится в ознаменование 75-й годовщины Победы в самой кровопролитной в истории человечества войне", - отметил он.

По его словам, "российский народ отдает долг памяти своим отцам и дедам, отдавшим жизни за будущие поколения и мир во всем мире". "Этим Россия отличается от некоторых других стран, где уничтожаются памятники воинам-освободителям, где забывается и умышленно искажается мировая история", - сказал он.

"Считаю очень правильным оставить такую серьезную память. Это поможет объединить и сохранить на долгие века память миллионах человек родных, воевавших на фронтах и трудившихся в тылу", - сказал Джонс. Он напомнил, что в той войне СССР и США были союзниками.

Настоятель главного храма владыка Стефан представил Джонсу уже готовый нижний храм и баптистерий, где будут проходить таинство крещения молодые воины. Он сообщил, что освящение нижнего храма состоится в канун Дня Победы.

Теги
СШАРоссия
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Первые два случая заражения коронавирусом зафиксированы в Намибии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС