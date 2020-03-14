Американский боксер Рой Джонс посетил главный храм Минобороны РФ в Подмосковье

ПАРК ПАТРИОТ /Московская область/, 14 марта. /ТАСС/. Американский боксер Рой Джонс посетил в субботу строящийся главный храм Вооруженных сил РФ в Подмосковье, где отдал долг памяти бойцам Красной Армии, погибшим во Второй мировой войне.

"Храм строится в ознаменование 75-й годовщины Победы в самой кровопролитной в истории человечества войне", - отметил он.

По его словам, "российский народ отдает долг памяти своим отцам и дедам, отдавшим жизни за будущие поколения и мир во всем мире". "Этим Россия отличается от некоторых других стран, где уничтожаются памятники воинам-освободителям, где забывается и умышленно искажается мировая история", - сказал он.

"Считаю очень правильным оставить такую серьезную память. Это поможет объединить и сохранить на долгие века память миллионах человек родных, воевавших на фронтах и трудившихся в тылу", - сказал Джонс. Он напомнил, что в той войне СССР и США были союзниками.

Настоятель главного храма владыка Стефан представил Джонсу уже готовый нижний храм и баптистерий, где будут проходить таинство крещения молодые воины. Он сообщил, что освящение нижнего храма состоится в канун Дня Победы.