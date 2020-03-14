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Распространение коронавируса нового типа

Президент Татарстана предложил ограничить турпоездки детей на каникулах из-за коронавируса

По словам Рустама Минниханова, в регионе нет угрожающей ситуации, но предпринимаются меры по защите населения от потенциально опасного вируса

КАЗАНЬ, 14 марта. /ТАСС/. Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил запретить выезд детей за границу и ограничить передвижение детских групп внутри региона и страны из-за угрозы заражения коронавирусом. Об этом глава региона сообщил на совещании в правительстве республики в субботу.

"Сейчас [начнутся] каникулы...  я считаю [необходимым] запретить выезд [детским группам]", - сказал он, отметив, что ограничения должны касаться как поездок за рубеж, так и внутри страны и региона, семейных путешествий или поездок организованных школьных групп. "Я к главам муниципалитетов обращаюсь, все директора школ должны понимать", - сказал Миниханов.

Глава республики уточнил, что в Татарстане нет угрожающей ситуации, но меры по защите населения от потенциально опасного вируса предпринимаются. "Мы делаем все, чтобы угрозы не было. Люди должны четко понимать, что в республике мы все эти вопросы контролируем, но если мы внешний периметр, на выезде и въезде не будем контролировать, мы можем оказаться в сложной ситуации", - считает президент республики.

Накануне по поручению Минниханова республиканский штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ввести особый санитарно-эпидемиологический режим. Он предполагает проведение спортивных матчей без зрителей и другие ограничения сроком на месяц - до 15 апреля. В Казани, в частности, пройдут матчи второго рануда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с участием "Ак Барса", а также игра футбольного клуба "Рубин" в Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Теги
Минниханов, Рустам НургалиевичРоссияТатарстанРаспространение коронавируса нового типа
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