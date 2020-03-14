Форум социальных инноваций регионов перенесли из-за коронавируса

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Форум социальных инноваций регионов, запланированный на июнь, перенесен на более поздний срок по согласованию с московскими властями из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщила в субботу вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова.

"Мы готовим и уже активно включили регионы РФ в подготовку к форуму социальных инноваций, который должен был состояться в июне. По согласованию с правительством Москвы мы его переносим на более поздний период", - сказала Карелова на заседании Совета Федерации.

Она обратилась к сенаторам с просьбой объяснить во время работы в своих регионах, что форум не отменяется, а "переносится на более благоприятный период".

III Форум социальных инноваций регионов прошел в Москве с 19 по 21 июня.