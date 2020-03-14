Первые два случая заражения коронавирусом зафиксированы в Намибии

ТАСС, 14 марта. Первые два случая заражения коронавирусом нового типа подтверждены на территории Намибии. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters со ссылкой на министра здравоохранения и социальных служб страны Калумби Шангулу.

По его данным, инфицированные - граждане Испании. Министр уточнил, что они помещены на карантин.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По данным ВОЗ, всего в мире заразились около 137 тыс. человек, более 5 тыс. умерли. В России зарегистрированы 47 случаев заражения инфекцией.