Хайнань создает комфортные условия для находящихся на острове иностранцев

ХАЙКОУ /Китай/, 14 марта. /ТАСС/. Власти южной китайской провинции Хайнань принимают активные меры по созданию комфортных условий для проживающих на острове иностранцев даже в условиях коронавируса. Согласно заявлению местного правительства, для граждан других государств был специально переведен на английский язык так называемый Health Code ("Код здоровья") - онлайн-программа для учета перемещений людей и их контактов с заболевшими.

В феврале в приложении электронной платежной системы Alipay, а также в китайском мессенджере WeChat появилась новая опция под названием Health Code. Пользователи должны заполнить онлайн-форму, сообщив имя, номер удостоверения личности, а также указав, посещали ли они зараженные регионы, имеются ли у них симптомы заболевания. После заполнения анкеты граждане получают на свой телефон личный QR-код, который может быть трех цветов: пользователям с красным кодом следует оставаться на карантине в течение 14 дней, с желтым - предписывается сидеть дома семь дней, обладатели зеленого кода могут свободно перемещаться по городу. Ежедневно система автоматически обновляется, после чего цвет личного кода может быть изменен.

Провинция Хайнань 10 марта запустила английскую версию "Кода здоровья", чтобы не только оценить состояние прибывающих на остров иностранных граждан, но и помочь им разобраться с онлайн-программой. В сообщении правительства отмечается, что раньше иностранцы нередко сталкивались с языковым барьером при заполнении формы на китайском языке, однако теперь эта проблема устранена.

В документе указывается, что по состоянию на 10 марта свыше 15,6 тыс. иностранных граждан заполнили форму, получили личный цветной код.

Впервые опция "Код здоровья" стала доступна жителям Ханчжоу (административный центр восточной провинции Чжэцзян), потом была внедрена в других регионах КНР, в том числе в провинции Хайнань.