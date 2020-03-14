Посольство РФ в Австрии переводит занятия в школе на удаленный режим из-за коронавируса

ВЕНА, 14 марта. /ТАСС/. Посольство России в Австрии вслед за решением австрийских властей перевести занятия в учебных заведениях на удаленный режим приняло такие же меры в отношении школы при дипломатической миссии в Вене.

"В целях профилактики распространения COVID-19 общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза генерала Д.М. Карбышева при посольстве России в Австрии с понедельника переводится на дистанционный режим обучения", - отметили в посольстве.

Австрийские власти с целью минимизировать распространение коронавируса запретили до апреля проведение крупных массовых мероприятий. Администрации центральных музеев, театров, кинотеатров, выставок, концертов, ночных клубов и спортивных событий объявили о закрытии площадок до 3 апреля в соответствии с указом правительства. Занятия во всех высших учебных заведениях, школах и детских садах переводятся на удаленный режим до 12 апреля.

Кроме того, с 16 марта Австрия закрывает торговые точки, за исключением продуктовых магазинов, аптек и заправок, ограничивает время работы ресторанов до 15:00. В населенных пунктах Тироля на границе с Лихтенштейном, Швейцарией и Италией введен двухнедельный карантин. Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Австрии составляет 602. Один человек умер, шесть выздоровели.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По данным ВОЗ, всего в мире заразились около 137 тыс. человек, более 5 тыс. умерли. В России зарегистрированы 47 случаев заражения инфекцией.