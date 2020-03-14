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Распространение коронавируса нового типа

В Париже до конца марта отменили мероприятия Духовно-культурного центра России

Вход на выставки, проходящие в стенах центра, остается свободным

ПАРИЖ, 14 марта. /ТАСС/. Все публичные мероприятия, запланированные на март в Российском православном духовно-культурном центре в Париже, отменены в связи с распространением коронавируса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в субботу в Facebook посольства РФ во Франции.

"Учитывая текущую санитарную ситуацию и риски, связанные с COVID-19, мы вас информируем об отмене всех публичных мероприятий, запланированных в программе Российского духовно-культурного центра на март 2020 года", - отмечается в публикации. В сообщении подчеркивается, что вход на выставки, проходящие в стенах центра, остается свободным.

О первых случаях заражения коронавирусом во Франции стало известно в конце января. Согласно последним данным Минздрава республики, число инфицированных в стране увеличилось до 3661 человек, умерших - до 79.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания зафиксирована в конце декабря 2019 года в Китае. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией.

Теги
РоссияФранцияРаспространение коронавируса нового типа
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