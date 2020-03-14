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Распространение коронавируса нового типа

Число инфицированных коронавирусом в Бельгии выросло до 689

Общее количество жертв вируса достигло четырех

БРЮССЕЛЬ, 14 марта. /ТАСС/. Число инфицированных коронавирусом в Бельгии за сутки увеличилось на 133 и составляет теперь 689. За сутки от заболевания умер один человек, общее число жертв коронавируса достигло четырех. Об этом сообщило в субботу министерство здравоохранения королевства.

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"Число зараженных по состоянию на 11:00 (13:00 мск) выросло до 689 человек, за сутки выявлено 133 новых случая, один человек скончался", - говорится в ежедневном бюллетене Минздрава.

В ночь на 13 марта правительство страны приняло решение о введении с 16 марта и как минимум до 3 апреля жесткого общенационального карантина. Закрываются все учебные, культурные и общественные учреждения, студенты и школьники переводятся на дистанционное обучение, запрещаются все массовые публичные и частные мероприятия вне зависимости от числа их участников. Всем частным компаниям рекомендовано перевести сотрудников на работу на дому. Сокращаются часы работы госучреждений.

Без изменений будут работать только экстренные службы, транспорт и магазины. Людям рекомендовано без необходимости не выходить на улицу и минимизировать поездки на общественном транспорте.

В бельгийских магазинах 13 марта наблюдалась ажиотажная скупка продуктов и средств гигиены, большие очереди. При этом работники торговли заверили, что запасы на складах значительные и разрывов в поставках товаров не ожидается.

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БельгияРаспространение коронавируса нового типа
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