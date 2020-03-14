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Распространение коронавируса нового типа

В Финляндии число случаев заражения коронавирусом превысило 200

По оценкам главы финского Национального института здравоохранения и социального развития Маркку Тервахаута, страна стоит "на пороге эпидемии"

ХЕЛЬСИНКИ, 14 марта. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Финляндии за последние сутки увеличилось на 55 - до 210. Об этом сообщил в субботу финский Национальный институт здравоохранения и социального развития.

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"В Финляндии к настоящему моменту зафиксировано 210 случаев заражения", - говорится в сообщении.

Первый случай инфицирования в Финляндии был установлен еще в январе. По оценкам главы института Маркку Тервахаута, страна стоит "на пороге эпидемии".

Правительство Финляндии в четверг рекомендовало до конца мая отменить все крупные мероприятия (более чем с 500 участниками). Кроме того, всем возвращающимся в страну из регионов, где зафиксирована эпидемия заболевания, вызываемого новым коронавирусом, нужно будет не менее двух недель находиться в карантине по договоренности с работодателем.

Теги
ФинляндияРаспространение коронавируса нового типа
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