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Власти Хайнаня инициировали программу по очистке побережья острова от мусора

По оценкам властей, она охватит в общей сложности 23,5 тыс. га прибрежной зоны

ХАЙКОУ, 14 марта. /ТАСС/. Правительство провинции Хайнань обнародовало экологическую программу по очистке от мусора прибрежной акватории и приливно-отливной зоны. Об этом говорится в сообщении властей региона.

Программа будет действовать с 2020 года. Для начала ее опробуют в трех регионах острова - административном центре провинции Хайкоу и городе-курорте Санья, а также особой экономической зоне Янпу. После анализа полученного опыта правительство планирует к 2023 году распространить ее реализацию на все побережье Хайнаня.

Согласно этому документу, отходы и мусор будут собираться не только на берегу, но и непосредственно в море. По оценкам властей, в будущем эта программа охватит в общей сложности 23,5 тыс. га прибрежной зоны.

К 2025 году поставлена задача превращения Хайнаня в "международный центр туризма и потребления". Китайский остров нередко именуют "Восточные Гавайи" - природные пейзажи, тропические леса, развитая сеть гостиниц в сочетании с пляжами и береговой линией протяженностью более 1,9 тыс. км привлекают гостей из самых отдаленных точек мира.

В 2019 году остров посетило 83 млн китайских и иностранных туристов, что на 8% больше в годовом выражении. За минувший год доходы туротрасли Хайнаня увеличились на 11% и составили 105 млрд юаней (около $15 млрд).

Теги
КитайХайнань
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