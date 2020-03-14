МГУ будет обучать по дополнительным образовательным программам дистанционно

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова в целях профилактики распространения коронавируса перевел обучение по дополнительным образовательным программам в дистанционный формат. Соответствующий приказ имеется в распоряжении ТАСС.

"Приостановить до особого распоряжения реализацию дополнительных образовательных программ в очной форме - за исключением дополнительных образовательных программ для сотрудников МГУ", - говорится в документе. Согласно приказу, обучение по таким программам переводится в дистанционный формат.

Произошедшая в конце 2019 года в Китае вспышка вызываемого коронавирусом заболевания распространилась более чем на 120 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По данным ВОЗ, всего в мире заразились около 137 тыс. человек, более 5 тыс. умерли. В России зарегистрированы 47 случаев заражения инфекцией.